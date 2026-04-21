فانس يصل البيت الأبيض لعقد اجتماعات وسط غموض بشأن التوجه إلى باكستان

وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى البيت الأبيض لعقد اجتماعات بعد ظهر الثلاثاء.

في حين لا تزال خططه للذهاب إلى باكستان لإجراء محادثات سلام مع إيران غير واضحة، بحسب شبكة سي إن إن.

كان من المتوقع أن يغادر نائب الرئيس إلى إسلام آباد صباحاً، إلا أن خططه قد تم تعليقها مؤقتاً في الوقت الحالي، حيث يجتمع المسؤولون لمناقشة الخطوات المقبلة، وفقاً لما ذكرته مصادر للشبكة.

وصل وزير الدفاع بيت هيجسيث إلى البيت الأبيض بعد لحظات من وصول نائب الرئيس.

كما رصدت كاميرات شبكة سي إن إن وزير الخارجية ماركو روبيو وهو يصل إلى مدخل الجناح الغربي للبيت الأبيض قبل وصول فانس بنحو 50 دقيقة.

وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن حضور المحادثات مع الولايات المتحدة في باكستان.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء أن الإجراءات الأمريكية بحق سفينتين إيرانيتين تصل إلى مستوى "القرصنة في البحر وإرهاب الدولة"، وتثير تساؤلات بشأن جدية واشنطن في التفاوض، بحسب وكالة رويترز.