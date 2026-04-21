حماس: جرائم المستوطنين بالضفة إرهاب منظم برعاية إسرائيلية

قالت حركة حماس، الثلاثاء، إن ما شهدته الضفة الغربية من "جرائم إرهابية دامية نفذها مستوطنون إسرائيليون يعكس حالة الانفلات الإجرامي لهذه الجماعات، برعاية مباشرة من الحكومة الإسرائيلية".

واستشهد 4 فلسطينيين منذ صباح اليوم في الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفلان، جراء اعتداءات للمستوطنين وإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق، اثنان منهما في قرية المغير شرق رام الله، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأضافت الحركة، في تصريح صحفي، أن "استهداف المستوطنين لمدرسة في قرية المغير، يعكس طبيعة الواقع العدواني الذي تتعرض له مختلف مناطق الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن هذه الهجمات تستهدف مختلف مناحي الحياة وكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، "دون تمييز بين النساء والأطفال وكبار السن"، في إطار ما وصفته بسياسة "ترهيب وتهجير ممنهجة".

ونعت الحركة، القتلى، مؤكدة أن "دماءهم لن تذهب هدرًا"، وأنها ستبقى "وقودًا للصمود" في مواجهة ما وصفته بـ"المشروع الإجرامي".

وشددت على أن هذه الجرائم "لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه".

ودعت حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "تصعيد المواجهة" مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وتفعيل دور لجان الحماية الشعبية في المناطق المستهدفة، بما يعزز قدرة السكان على التصدي للهجمات.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك الفوري لوقف اعتداءات المستوطنين، ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على توفير الغطاء والدعم لهذه الهجمات.

وشهدت قرية المغير، منذ ساعات الصباح، مواجهات عقب اقتحام مستوطنين أطراف البلدة، حيث أطلقوا الرصاص باتجاه السكان، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين، وفق مصادر محلية.

وكانت القرية شهدت، الأحد، حصارًا من الجيش الإسرائيلي تزامنًا مع هجوم نفذه مستوطنون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون 497 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال مارس الماضي، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين.

وأسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد 1154 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.