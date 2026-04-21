هيجسيث: لقاح الإنفلونزا لم يعد إلزاميا للقوات الأمريكية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الثلاثاء، أن جيش الولايات المتحدة لن يلزم بعد الآن جميع الجنود الأمريكيين بالحصول على لقاح الإنفلونزا، مشيرًا إلى "الاستقلالية الطبية" والحرية الدينية.

وقال هيجسيث، في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن فكرة أن لقاح الإنفلونزا لا بد أن يكون إلزاميا لكل فرد في الخدمة، في كل مكان، وفي ظل كل الظروف والأوقات، فكرة واسعة النطاق بشكل مفرط وغير منطقية".

وأضاف أن أفراد الخدمة الأمريكيين أحرار في تلقي لقاح الإنفلونزا، لكن لن يتم إجبارهم على ذلك؛ "لأن جسدك وإيمانك وقناعاتك ليست محل تفاوض".

ويسمح توجيه هيجسيث مع ذلك لأفرع الجيش بطلب الإبقاء على إلزامية اللقاح، وفقا لمذكرة نشرت عبر الإنترنت وتطبق هذه السياسة التي تنص على أن أمام تلك الأفرع 15 يوما لتقديم طلباتها.