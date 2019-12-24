اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن مقترحاتها في اللائحة الجديدة

أرسل اتحاد الكرة، مساء اليوم الثلاثاء، خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها وقبل وضع لائحة النظام الأساسي الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من "فيفا" بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها.

وأشار الخطاب إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد من ضمن الأعمال التي تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولي لضمان امتثالها للوائح فيفا، كما حدد الخطاب مدة شهر من تاريخه لتسلم مقترحات الأندية.

وكان اتحاد كرة القدم قد أر سل للأندية خطابا سابقا بالموضوع بتاريخ 14 أكتوبر الماضي.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدًا لاعتمادها قبل عرضها على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، والمقرر لها عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية فى أغسطس المقبل.