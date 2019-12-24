توافد الزائرين على بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد

من المتوقع أن يتوافد الآلاف من الزائرين المسيحيين والسائحين والسكان المحليين إلى بيت لحم، اليوم الثلاثاء، لقضاء عيد الميلاد (كريسماس) في المدينة التي تعتبر مسقط رأس السيد المسيح.

وقالت ليديا وايزمان، وهي متحدثة باسم وزارة السياحة الإسرائيلية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن نحو 165 ألف زائر مسيحي من أنحاء العالم دخلوا إسرائيل لفترة عيد الميلاد، بزيادة قدرها 10% عن العام الماضي.

ومن المقرر أن يتقدم المطران بييرباتيستا بيتسابالا، رئيس البطريركية اللاتينية في القدس، موكب عشية عيد الميلاد التقليدي من القدس إلى بيت لحم.

وينطلق موكب البطريركية اللاتينية في 24 ديسمبر في الكنيسة اللاتينية بالقرب من بوابة يافا في المدينة القديمة بالقدس.

وبرفقة الشرطة الإسرائيلية، تتوقف قافلة مكونة من عشرات السيارات في دير مار إلياس قبل عبور الجدار "الأمني" الإسرائيلي المثير للجدل إلى مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وعلى بعد أمتار من ساحة المهد، تتوقف السيارات ويكمل الوفود بقية الطريق إلى كنيسة المهد سيرا على الأقدام.