خبير تحكيمي: الزمالك لم يستحق ركلة جزاء أمام الإنتاج

كشف أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، مدى صحة ركلة الجزاء التي طالب بها لاعبو الزمالك، خلال مباراة الإنتاج الحربي، والتي أقيمت اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال الحكم المونديالي خلال تحليله للحالات التحيكيمة في مباريات اليوم عبر قناة «أون سبورت»: «قرار الحكم أحمدالغندور، في حالة التدخل التي طالب لاعبو الزمالك باحتسابها ركلة جزاء، كان صحيحًا، ولم يكن هناك خطأ يستوجب احتساب ركلة الجزاء».

وأوضح الشناوي: «باسم مرسي، لاعب الإنتاج الحربي، تمكن من لعب الكرة قبل أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، وبالتالي لا تحتسب الكرة ركلة جزاء، وقرار الحكم كان سليمًا 100%».

وكان لاعبي الزمالك قد طالبوا بركلة جزاء في الشوط الثاني من مباراتهم أمام الإنتاج الحربي بعد تدخل من باسم مرسي على أحمد سيد زيزو، غير أن الحكم احتسب ركلة ركنية على فريق الإنتاج.