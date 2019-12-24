 استمرار حبس رجال الأعمال التركي عثمان كافالا بالرغم من دعوة المحكمة الأوروبية الإفراج عنه - بوابة الشروق
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استمرار حبس رجال الأعمال التركي عثمان كافالا بالرغم من دعوة المحكمة الأوروبية الإفراج عنه

رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا
رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا
أنقرة - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 7:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 7:21 م

قضت محكمة تركية اليوم الثلاثاء، باستمرار حبس رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا ؛ وذلك على الرغم من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه في الوقت الذي تتواصل محاكمته للزعم بتورطه في احتجاجات عام 2013.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الانجليزية أن المحكة الأوروبية كانت قد دعت منذ أسبوعين إلى الإفراج الفوري عن كافالا .. مشيرة إلى افتقار وجود اشتباه منطقي بأن كافالا ارتكب جرما.

وأشارت القناة إلى أن قرارات المحكمة الأوروبية ملزمة قانونيا ولكن تركيا لا تنفذها في كثير من الأحيان فيما قالت المحكمة التركية إنها في انتظار رد من وزارة العدل إذا ما كان قرار المحكمة الأوروبية نهائيا.

يذكر أن كافالا يقبع في السجن منذ أكثر من عامين حيث يحاكم بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة التركية عبر تنظيم وتمويل احتجاجات في أنحاء البلاد عام 2013 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بينما ينفي كافالا هذه التهم وربما يواجه حكما بالسجن المؤبد في حالة إدانته ، ويحاكم 15 متهما آخرين مع كافالا ولكنه المتهم الوحيد الذي يقبع حاليا في السجن.


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