إصابة عميد سابق بالقوات المسلحة جراء حادث سير بالطريق الصحراوى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب ضابط بالقوات المسلحة برتبة عميد علي المعاش، الإثنين، جراء وقوع حادث تصادم بسيارته برصيف الطريق الصحراوي أمام قرية الشجاعة التابعة لقسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادص تصادم سيارة ملاكى بالرصيف بالطريق الصحراوى أمام مدخل قرية الشجاعة التابعة لقسم شرطة غرب النوبارية بالكيلو ٨٣ اتجاة القاهرة.

وأسفر عن اصابة "وليد محمد عفيفي السيد" 53 سنة ومقيم بمدينة بنها، عميد بالقوات المسلحة علي المعاش، باشتباة ما بعد الارتجاج واشتباة نزيف بالبطن وخلع بالكتف الايمن، وتم نقله لمستشفي وادي النطرون المركزي وجارى عمل الاسعافات الأولية والاشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم تهميدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.