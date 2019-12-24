الزمالك في مهمة استعادة الثقة أمام الإنتاج الحربي

كارتيرون يبحث عن النقاط الثلاث قبل مواجهة زيسكو بدوري الأبطال.. ومختار يبحث عن تحقيق مفاجآة

يخوض نادي الزمالك مواجهة صعبة أمام الانتاج الحربي بإستاد السلام في السابعة والنصف، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة ، وهو يمر بأسواء فتراته ، بعدما خسر 10 نقاط من التعادل مع نادي مصر وسموحة ، والخسارة امام كلا من انبي وطلائع الجيش ، وتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الرابع وبفارق 7 نقاط عن الاهلي المتصدر الذي خاض مباراة اقل من الزمالك وفي حال فوزه ، سيرتفع الفارق الي 10 نقاط .

ويسعي الزمالك تحت القيادة الفرنسية باتريس كارتيرون ، استعادة الانتصارات التي توقفت امام سموحة ، بالتعادل السلبي ، في مباراة استحوذ الابيض علي مجرياتها تماما ، لكن التوفيق غاب عن لاعبوه الذين اهدروا العديد من الاهداف المحققة التي كانت كفيلة بخروج الزمالك منتصرا بفارق اهداف .

ويبحث كارتيرون، الذي تولي المهمة رسميا خلفا للصربي ميتشو وقاد الابيض في 5 مباريات في ثلاث بطولات الدوري وكاس مصر ودوري ابطال افريقيا ، حقق الفوز في ثلاث وتعادل في مباراة وخسر امام طلائع الجيش ، والنقاط الثلاث شعار يسعي من خلالها المدير الفني ، لمنح اللاعبين الثقة والدفعة المعنوية القوية قبل السفر الي زامبيا ، لمواجهة زيسكو الزامبي السبت المقبل في الجولة الثالثة للمجموعة الاولي بدوري ابطال افريقيا .

وتشهد مباراة العودة غياب محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية تسببت في غيابه عن الفريق فى المباريات الأخيرة، حيث يحرص الجهاز الفني على تجهيزه بدنيًا وفنيًا ليكون جاهزًا لدعم خط دفاع الأبيض في الفترة المقبلة خاصة أن المدرب الفرنسي يدرس الاستعانة به لإشعال المنافسة بين عناصر الدفاع ، بعد تراجع أداء محمد عبد الغنى، مدافع الفريق، في المباريات الأخيرة، كما يغيب عن المباراة ، كلا من محمود عبدالرازق شيكابالا وخالد بوطيب و عبدالله جمعة للإصابة ايضا .

بينما تأكد خروج عبد الله جمعة الظهيرالأيسر، من حسابات كارتيرون في مواجهة الإنتاج، حيث يواصل الظهيرالأيسر برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد إصابته بكدمة في القدم وخاض اللاعب بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، وبذلك لن يتمكن عبد الله جمعة من اللحاق بمواجهة اليوم.

وطلب المدير الفني من لاعبيه بذل أقصى جهد لهم خلال الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز على الإنتاج.

وقدم كارتيرون نصائح للاعبيه ليتم تنفيذها في التدريبات، بالإضافة إلى أنه شرح بعض الجمل التكتيكية التي يريد العمل عليها.

في المقابل، يدخل الانتاج الحربي المباراة رافعا شعار مواصلة الانتصارات، بعدما جمع الفريق 6 نقاط من الفوز في المباراتين الماضيتين امام كلا من طنطا واسوان، وتقدم الانتاج للمركز السادس برصيد 14 نقطة وهو نفس رصيد الزمالك، ويبحث مختار مختار عن فض الاشتباك مع الابيض والتقدم خطوة نحو الانفراد بالمركز الرابع .

ويعتمد مختار علي جهود الهداف محمد رجب في الفوز بالمباراة بجانب الغيني موسي دياورا والايفواري محمد فييرا .