إسرائيل تطبق ثالث إغلاق جزئي بسبب كورونا الأحد

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من المقرر أن يخضع الإسرائيليون لثالث إغلاق جزئي بدءا من يوم الأحد المقبل بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقررت الحكومة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن القيود ستبدأ بعد ظهر يوم الأحد وستستمر في البداية أسبوعين.

وإذا لم تنخفض أعداد الإصابة اليومية إلى أقل من ألف حالة، يمكن تمديد الإجراءات لمدة أسبوعين آخرين.

ويعني الإغلاق الجزئي منع زيارة منازل من هم ليسوا من أفراد الأسرة المباشرين.

وهناك حظر لأي تجمع لأكثر من 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و 20 شخصا في الهواء الطلق.

ولن يتم السماح بالسفر لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد عن المنازل إلا في ظروف استثنائية.

وستغلق مراكز التسوق والمنشآت الترفيهية تماما ويمكن أن تقتصر المطاعم على خدمات توصيل الطلبات. وستبقى المدارس والحضانات مفتوحة على أساس محدود فقط.

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إسرائيل 3500 حالة يوم الثلاثاء، لأول مرة منذ تشرين أول/أكتوبر.