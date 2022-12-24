ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في دار لرعاية المسنين بروسيا إلى 22

ذكرت السلطات الروسية اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا حريق في دار لرعاية المسنين في مدينة "كيميروفو" غرب إقليم "سيبيريا" الروسي ارتفعت إلى 22 شخصا.



ونشب الحريق الليلة الماضية، في المبنى الواقع بالمدينة الصناعية، طبقا لما ذكره مسؤولو الدفاع المدني.



وذكر محققون أن عيبا في موقد فحم تسبب في الحريق، وتم اعتقال رجل، 31 عاما، الذي أقام دار المسنين.



ويزعم المتهم، بأنه تم إبلاغه بشأن وجود خلل في الموقد، مساء اليوم السابق، لكنه لم يتصرف بناء على المعلومات.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها السلطات احتراق المبنى وتدميره، وتم نقل شخصين إلى المستشفى مصابين بحروق.



وجاء البلاغ باندلاع الحريق متأخرا، مما تسبب باتساع رقعته قبل وصول فرق الإطفاء إلى المكان، فيما شارك في إخماد الحريق أكثر من 80 شخصا و28 قطعة من المعدات.



وأعلن حاكم مدينة كيميروفو سيرجي تسفيليوف عن إجراء فحص لجميع دور الرعاية للمسنين، وخاصة غير الحكومية منها.



ووصل إلى مكان الحادث عمدة مدينة كيميروفو دميتري أنيسيموف ورئيس حكومة الإقليم إيليا سيرديوك.