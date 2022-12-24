اعتقال نيوزيلندي مطلوب لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي في مدريد

اعتقلت الشرطة الإسبانية، مواطنا نيوزيلنديا على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، حسبما قالت السلطات الأمريكية والإسبانية يوم الجمعة.

واعتقلت الشرطة الإسبانية يوم الأربعاء الماضي في مدريد مايكل برات، وهو هارب منذ عام 2019، وكان مطلوبا بموجب مذكرة "حمراء" من الشرطة الدولية، وهو طلب لتعقب شخص ما لمقاضاته أو لقضاء عقوبة.

وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، أن الرجل النيوزيلندي (40 عاما) متهم بـ"الاتجار بالجنس وإنتاج مواد إباحية للأطفال والاتجار الجنسي بقاصر والتآمر لغسل أدوات مالية فيما يتعلق بعمل موقع إنترنت للبالغين".

ووفقا للسلطات، أقدم برات وآخرون بين عامي 2012 و2019، على تجنيد شابات، ومن بينهن قاصرات، للقيام بأعمال جنسية تجارية بالقوة والاحتيال والإكراه.