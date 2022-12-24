وزير النقل: السكك الحديدية جديدة بالكامل بحلول عام 2024

قال وزير النقل كامل الوزير، إن تشغيل أول قطارات تالجو الفاخرة بالركاب، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية؛ لتصبح بحلول عام 2024 كلها جديدة.



وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش جولته بمحطة مصر برمسيس اليوم السبت، وصول قطارين حتى الآن من إجمالي ٧ قطارات (٦ قطارات تم التعاقد عليها مع تالجو + قطار هدية من تالجو للشعب المصري)، القطار الأول تم تشغيله بالركاب بدءا من اليوم بعد انتهاء مدة التشغيل التجريبي بدون ركاب، والثاني سيتم تشغيله تجريبيا بدون ركاب خلال الأيام القادمة وفقا للجدول المخطط، وبتوالي وصول القطارات سيتم تشغيلها على خط "القاهرة / أسوان" إلى جانب خط "القاهرة / الإسكندرية".



وأشار الوزير، إلى عدم إلغاء أي موعد للقطارات لتشغيل قطار تالجو بدلا منه، بل هي خدمة جديدة متميزة تقدم أعلى مستويات الخدمة للركاب، وأن تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة / الإسكندرية" ساهم في خلق فراغات بين مواعيد القطارات، وهو ما مكن من وضع هذا الموعد للتشغيل، حيث يساهم تطوير نظم الإشارات في زيادة عدد الرحلات وتقليل زمن التقاطر.



وشدد على استمرار تشغيل جميع أنواع القطارات (درجة أولى وثانية وثالثة مكيفة) وغيرها من القطارات وفقا لجدول التشغيل اليومي لخدمة الركاب.



وخلال حديثه مع ركاب القطار، أشادوا بهذه النوعية من القطارات خاصة وأنها وسيلة نقل جماعي آمنة ونظيفة وتقدم مستويات عالية من الخدمة، وأن وجود هذه النوعية من وسائل المواصلات تساهم في استقلال وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة في ظل ربط شبكة السكك الحديدية بوسائل النقل الجماعي الأخرى مثل المترو والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف وغيرهم، فضلا عن توفير الوقت واستهلاك الوقود، لافتا إلى توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تشجيع المواطنين باستقلال وسائل النقل الجماعي.



وشهد وزير النقل، انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة بالركاب، في تمام الساعة 2 عصرا، حيث انطلق القطار من المحطة باتجاه محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.



وتفقد الوزير، عربات القطار الدرجة الأولى والثانية والبوفيه، والتقى عددا من الركاب من مستقلي القطار الذين أشادوا بتشغيل هذه النوعية الفاخرة من القطارات وبالتطور الكبير في مستوى الخدمات المقدمة بالسكة الحديد.



وأكد الوزير للركاب، أن هذا التشغيل يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لجيمع عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها الوحدات المتحركة؛ لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، منوها بأن تشغيل هذا القطار الفاخر يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوروبية، وستقدم أعلى مستويات الخدمة للركاب، حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة، وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كيلومترا / الساعة.



وأشار إلى جود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، وكراسي مخصصة لذوي الهمم، ووجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب، ودورات مياه بأحدث تصميم، وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب، وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات للركاب.



وفي إجابته على سؤال لأحد الإعلاميين حول الكلمة التي يوجهها إلى العاملين بالسكة الحديد والركاب، أكد الوزير، أن جميع العاملين بالسكة الحديد يجب أن يتسابقوا لخدمة الراكب وتقديم خدمات مميزة، وأن يكون التعامل مع الراكب في جميع المواقف باحترام تام.



كما ناشد الوزير الركاب، المحافظة على قطارات السكك الحديدية؛ لأنها ملك للشعب ويتم تشغيلها لخدمة المواطنين، واتباع إرشادات السكك الحديدية خلال تنقلانهم المختلفة.



جدير بالذكر أن موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غدا الأحد سيكون الساعة 5.50 صباحا من محطة مصر - بالإسكندرية، والساعة 6.05 صباحا من محطة سيدي جابر بالإسكندرية، متجها إلى محطة مصر برمسيس، ومن الساعة الثانية عصرا من محطة مصر برمسيس متجها إلى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.