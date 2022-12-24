فرنسا: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين منددين بالهجوم ضد المركز الثقافي الكردي بباريس

اشتبك متظاهرون منددون بالهجوم الذي استهدف مركز ثقافيا للأكراد بباريس، اليوم السبت، مجددا مع رجال الشرطة الفرنسية في الشوارع القريبة من ساحة الجمهورية وسط باريس.

وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية أن قوات الأمن ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وسط كر وفر مع المحتجين، مضيفة أن المتظاهرين يعتبرون أن الأكراد مستهدفون في البلاد خاصة مع إقرار منفذ الهجوم أنه استهدف المركز الثقافي الكردي لدواع عنصرية.

وكانت النيابة العامة الفرنسية قررت تمديد توقيف الرجل البالغ 69 عاما المشتبه في قتله ثلاثة أكراد بمسدس وإصابة ثلاثة آخرين في باريس أمس، مشيرة إلى أن التحقيق اعتمد أيضا البحث في الدافع العنصري.