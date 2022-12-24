 الشرطة الهندية: انتحار الممثلة الهندية تونشا شارما أثناء عملها في موقع التصوير - بوابة الشروق
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الشرطة الهندية: انتحار الممثلة الهندية تونشا شارما أثناء عملها في موقع التصوير

مومباي - د ب أ
نشر في: السبت 24 ديسمبر 2022 - 6:40 م | آخر تحديث: السبت 24 ديسمبر 2022 - 6:40 م

قالت الشرطة الهندية إن الممثلة تونشا شارما توفيت في موقع تصوير مسلسل تلفزيوني.

ونقلت شارما في البداية إلى المستشفى اليوم السبت، حيث تم بعد ذلك تأكيد وفاتها، وفقا لوكالة الأنباء الهندية نقلا عن الشرطة.

وأضافت الشرطة أن الشابة البالغة من العمر 20 عاما انتحرت أثناء العمل.

ولا يزال التحقيق مستمرا.

ووفقا لشبكة "إن دي تي في"، كانت شارما تطلق النار بالقرب من مدينة بوليوود في مومباي.

ظهرت الفتاة البالغة من العمر 20 عاما في العديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية وأفلام بوليوود.

قبل ساعات قليلة من خبر وفاتها، نشرت شارما منشورا على حسابها على موقع إنستجرام.

أعرب المعجبون والمتابعون في تعليقاتهم عن صدمتهم وحزنهم على الممثلة.

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