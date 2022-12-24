وزيرة الإعلام الباكستانية: حلم عمران خان بإجراء انتخابات مبكرة لن يتحقق بناء على التوقعات

أعربت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب، اليوم السبت، عن رفضها لتوقعات رئيس حزب "حركة الانصاف" الباكستانية عمران خان، بشأن الانتخابات المبكرة، قائلة إن الانتخابات العامة ستجرى عند اكتمال الفترة الدستورية للحكومة الائتلافية.

وقالت أورنجزيب في بيان إخباري ردا على تصريحات خان بشأن الانتخابات المبكرة: "لن تُجرى الانتخابات بناء على مجرد تكهنات، بل ستجرى عند اكتمال الفترة الدستورية للحكومة الائتلافية"، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وذكرت قناة تلفزيونية خاصة، في وقت سابق اليوم، أن رئيس حزب "حركة الإنصاف" توقع إجراء الانتخابات العامة إما في مارس أو أبريل 2023.

وعلى الرغم من ذلك، سألت أورنجزيب عمران خان، عما إذا كانت توقعاته بشأن الانتخابات العامة كان تشير الى شهر أبريل 2024.