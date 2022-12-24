إعادة انتخاب الشيخة حسينة واجد رئيسة للحزب الحاكم في بنجلاديش

أصبحت رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة واجد، مرة أخرى رئيسة لحزب رابطة عوامي الحاكم ، بعد أن شغلت هذا المنصب لأكثر من 4 عقود.

وأكد المتحدث باسم الحزب بيبلوب باروا، اليوم السبت، أن المؤتمر الـ 22 الذي يعقد كل ثلاث سنوات للحزب أعاد انتخاب الشيخة حسينة رئيسة له لولاية عاشرة على التوالي.

ومن المتوقع أن تخدم الحزب، الذي أسسه والدها من بين آخرين في عام 1949، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال باروا إن مندوبي الحزب البالغ عددهم 7 آلاف مندوب الذين حضروا المؤتمر في دكا أعادوا أيضا انتخاب عبيد القادر، وهو وزير كبير في الحكومة، نائبا لها وأعضاء اللجنة التنفيذية المركزية للحزب.

وأضاف باروا: "نأمل أن تجلب اللجنة الجديدة المزيد من الديناميكية في صفوف الحزب قبل الانتخابات العامة المقبلة" المقرر إجراؤها في أوائل عام 2024.



يشار إلى أن حسينة - 75 عاما، هي رئيسة وزراء بنجلاديش الأطول خدمة، وهي حاليا في فترة ولايتها الرابعة، والثالثة على التوالي منذ عام 2009. وقد شغلت منصب زعيم الحزب على مدى السنوات الـ 41 الماضية.

وانتُخبت لأول مرة رئيسة للحزب في فبراير 1981 أثناء وجودها في المنفى بعد اغتيال والدها الشيخ مجيب الرحمن في أغسطس 1975.

وأطاح انقلاب عسكري بالحكومة برئاسة مجيب الرحمن ، الذي قادت رابطة عوامي تحت قيادته حرب تحرير بنجلاديش ضد باكستان وانتصرت بها في عام 1971.