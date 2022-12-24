أوكرانيا: مقتل 101 ألف و430 جنديا روسيا منذ بداية الحرب

أعلنت أوكرانيا أن قواتها المسلحة قتلت منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي، حوالي 101 ألف و430 جنديا روسيا، من بينهم 480 أمس الجمعة.



جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم السبت.



وقال البيان: "بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الأوكرانية 3006 دبابات روسية و5994 عربة قتال مدرعة، و1988 منظومة مدفعية و418 منظومة صواريخ متعددة الإطلاق "إم.إل.آر.إس"، و212 منظومة مضادة للطائرات".



وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 283 طائرة حربية و267 مروحية، و1706 مركبات عمليات تكتيكية و653 صاروخ كروز، و16 زورقا / سفينة و4627 مركبة وصهريح وقود و178 من وحدات المعدات الخاصة.



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