شعبة المستوردين: تراجع سعر الصرف في السوق الموازي بعد رفع المركزي الفائدة 3%

النواوي: انخفاض أسعار اللحوم المجمدة 5% خلال تعاملات اليوم



قال سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين، عضو مجلس إدراة غرفة القاهرة، إن سعر صرف الدولار في السوق الموازي شهد تراجعات منذ إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بـ 3% خلال اجتماعه الخميس الماضي.



وأضاف النواوي، فى تصريحات لـ"الشروق"، أن هناك إفراجات قادمة للعديد من الشحنات في الموانئ المصرية، ذاكرا أن هناك أنباء بين التجار تفيد بمزيد من التدبير للدولار من قبل البنوك خلال الفترة المقبلة، وهذا ما ضغط على سعر الصرف في السوق الموازي.



وكانت لجنة السياسة النقدية قد رفعت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير فى عام 2022، أول أمس، بأكبر وتيرة منذ نوفمبر 2016 وذلك بنسبة 3%، لتصل إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.



وذكر النواوي، باعتباره أحد مستوردي اللحوم، أن أسعار اللحوم المجمدة شهدت تراجعات 5% تقريبا للجملة، خلال تعاملات اليوم وفي انتظار انخفاض السعر عند جميع التجار، نتيجة انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي، وانتظار الإفراج عن العديد من الشحنات خلال الفترة المقبلة.



ووفقا للنواوي، فإن أسعار اللحوم البرازيلي للمستهلك النهائي قبل التراجع كانت تبدأ من 130 جنيها، ويرتفع سعرها وفقا للجودة وتاريخ الإنتاج، كذلك تبدأ أسعار اللحم الهندي من 115 جنيها.



وأضاف النواوي، أن تدبير الدولارمن البنوك سيساهم في تخفيض أسعار السلع بنسبة كبيرة الفترة القادمة، موضحا أن ارتفاع الأسعار الفترة الماضية كان نتيجة الارتفاع الشديد في سعر الصرف بالسوق الموازي، ما أدى إلى قلة المعروض من البضائع بسبب الامتناع عن البيع في العديد من القطاعات.



وذكر أن الرؤية مازالت غير واضحة بشكل كامل أمام التجار والمستوردين، مطالبا حسم الأمر بتفيذ الوعود التي تخص تدبير الدولار بشكل وفير من قبل البنوك خلال الفترة المقبلة.



ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي، قد وافق يوم السبت الماضي، على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار على 48 شهرا، وتحصل مصر على الشريحة الأولى بنحو 347 مليون دولار، قبل نهاية العام الحالي.



ووفقا لبيان الصندوق، توقع حصول مصر على 14 مليار دولار حزمة تمويلية إضافية من شركاء دوليين ودول الخليج من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.