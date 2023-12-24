 بيراميدز: السوبر أصبح أفضل بنظامه الجديد.. ونريد أن يحتار باتشيكو - بوابة الشروق
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بيراميدز: السوبر أصبح أفضل بنظامه الجديد.. ونريد أن يحتار باتشيكو

الشروق
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 3:04 ص | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 3:04 ص

أشاد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز بالنظام الجديد لبطولة كأس السوبر المصري، المكون من 4 فرق.

وقال هاني سعيد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "شكل بطولة كأس سوبر الأبطال أصبح أفضل، والمنافسة ستكون قوية بين الفرق الأربعة".

وأضاف: "نعرف جيدًا قوة فريق مودرن فيوتشر، ونستعد لهذه المواجهة مثل كل مباراة، وهدفنا الوصول إلى الدور النهائي".

وتابع: "نعاني من كثرة الإصابات منذ بداية الموسم، وفي كل مباراة هناك غيابات ونواقص لدينا، أود أن أشعر بأن جميع اللاعبين متاحين، والمدرب يختار من بينهم".

وأتم هاني سعيد تصريحاته قائلًا: "نريد أن يحتار جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز في اختيار تشكيلته من كثرة اللاعبين في إحدى المباريات.. إلا أن ثقتنا كبيرة في اللاعبين الآخرين، وهم على قدر المسؤولية".


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