حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال في المعارك البرية بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل تسعة من عسكرييه في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 486 قتيلا.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن بين القتلى 158 عسكريا منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996، بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.

علما بأن حصيلة جيش الاحتلال مشكوك فيها، وتؤكد المقاومة الفلسطينية أن الحصيلة الفعلية أضعاف ما يتم إعلانه.

ونشر الجيش الإسرائيلي، على موقعه الإلكتروني، صور وأسماء قتلاه الـ9 وهم: الرقيب روي الياس البالغ من العمر 21 عاما، مقاتل في كتيبة الهندسة 603 التي شكلت "سار ميجولان"، والرقيب ديفيد بوغدانوفسكي 19 عاما من حيفا، والرقيب أوريل باشان 20 عاما من حيفا، مقاتلان في كتيبة الهندسة 603، تشكيل "سار ميجولان".

وتضم القائمة أيضا الرقيب جال هيرشكو 20 عاما من مفتاح، قائد فصيلة في كتيبة الهندسة 603 تشكيل "سار ميجولان"، والرقيب إيتمار شيمن 21 عاما من مالبيد، والرائد (احتياط) نداف يساكر فرحي 30 عاما من هرتسليا، مسعفان في الكتيبة 7810، لواء يفتاح، والرائد (احتياط) إلياهو مئير أوحانا 28 عاما من حيفا، مقاتل في الكتيبة 7810 لواء يفتاح، واللواء احتياط إليساف شوشان 23 عاما من القدس، ورقيب احتياط أوهاد عاشور 23 عاما من كفار يونا، مقاتلان في الكتيبة 6646 تشكيل شوالي ماروم، وفق شبكة روسيا اليوم.

ومساء أمس السبت، أعلن جيش الاحتلال مقتل خمسة ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر قوات الاحتلال في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.