موكب صغير ينطلق من القدس إلى بيت لحم في عيد الميلاد بسبب حرب غزة

في ظل الحرب في غزة، انطلق اليوم الأحد موكب صغير لعيد الميلاد للبطريرك اللاتيني متوجها من القدس إلى كنيسة المهد في بيت لحم.

وكما هو الحال في كل عام، بدأ الموكب عند بوابة يافا في البلدة القديمة التاريخية في القدس.

ومع ذلك، لم يرافق الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، الممثل الأعلى للكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، سوى عدد قليل من الفرنسيسكان ومن الزائرين الآخرين في رحلة قصيرة بالسيارة إلى بيت لحم، على بعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب.

ويقام قداس منتصف الليل في كنيسة المهد ذات الشهرة العالمية في المدينة التاريخية.

والمدينة، التي عادة ما تكون مكتظة بعشرات الآلاف من الحجاج من جميع أنحاء العالم في عيد الميلاد، بدت مهجورة تقريبا بسبب الحرب والإغلاق الذي تفرضه إسرائيل.

كما غابت شجرة عيد الميلاد الكبيرة التي عادة ما كان يتم نصبها أمام كنيسة المهد أثناء الاحتفالات. وكان رؤساء الكنائس في القدس قد قرروا في نوفمبر الماضي عدم إقامة زينة عيد الميلاد في الأراضي المقدسة بسبب الحرب.

وفي الطريق إلى بيت لحم، من المفترض أن يتوقف الموكب لفترة قصيرة، كما يحدث كل عام، عند قبر راحيل، الذي يكن له المسيحيون واليهود والمسلمون الاحترام على حد سواء.

وبجانب القبر مباشرة، سيفتح الجنود الإسرائيليون بوابة معدنية كبيرة عبر الجدار الخرساني بين القدس والضفة الغربية، والذي يصل ارتفاعه إلى تسعة أمتار. ويتم فتح هذه البوابة فقط للمواكب المسيحية.

ويتعين على المشاركين في الموكب بعد ذلك العودة عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية الأخرى، والتي لا تسمح في كثير من الأحيان بمرور السيارات.