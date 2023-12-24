محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مساكن بهتيم في شبرا الخيمة

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، أعمال رصف وتطوير منطقة مساكن بهتيم إسكو خلف مبنى حي شرق شبرا الخيمة، بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية، ضمن مشروع التطوير الحضري لعدد من مناطق الحي لتوفير حياة كريمة للمواطنين بتلك المناطق، والعمل على تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري.

وتابع المحافظ، أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع التي تزيد مساحتها عن 4 أمتار، وأعمال الرصف ببلاط الإنترلوك للشوارع الأقل من 4 أمتار، وتم مراعاة المواصفات القياسية للرصف ورفع مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالطريق ودهان البدورات والأرصفة الجانبية.

وأكد المحافظ، أنه تم عمل رصف للشوارع بالكامل بالأسفلت وببلاط الإنترلوك وعمل أرصفة، وسيتم استغلال الفراغات في إنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين.

كما وجه المحافظ أيضا بدهان واجهات العمارات بالكامل، من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى نموذج حضاري وجمالي يحتذى به.