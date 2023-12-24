انهار مواطن فلسطيني في قطاع غزة، بعد رؤيته جثماني طفليه بعد استشهادهما جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وارتمى الأب، أرضا وهو يحتضمن جثمان طفله محمد، وهو يصرخ من البكاء، ويقول: «يابا يا حبيبي يابا.. سميتك على اسم النبي يابا.. يا يابا يا محمد»، ثم استدار وهو يصرخ على طفلته ماريا.

وأضاف: «يابا سامحوني .. مقدرتش أحميكم»، فيما حاول المحيطون به تهدئته.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20424 شهيدًا و54036 مصابا، وذلك في اليوم الـ79 للحرب.

وقالت خلال إفادة صحفية يومية، إن 166 شهيدًا و384 مصابًا ارتقوا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

يأتي هذا فيما أفاد مكتب الإعلام الحكومي، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 103 شهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

"سامحوني مقدرتش أحميكم".. انهيار أب فلسطيني فجع باستشهاد أطفاله بقصف إسرائيلي على #غزة pic.twitter.com/DUZYfEUQOb — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 24, 2023