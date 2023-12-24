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كولر لجماهير الأهلي: بدونكم الملعب ميت

محمود باهي
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 8:16 م | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 8:16 م

وجه مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رسالة جديدة لتحفيز جماهير الفريق على حضور مباراة سيراميكا كليوباترا، غدا الإثنين، في الدور قبل النهائي لكأس السوبر.

قال كولر في كلمة عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "أقف حاليا في الملعب وهو فارغ، فهو ميت بدونكم ويكون بلا حياة".

أضاف المدرب السويسري "أحب جمهور الأهلي جدا، وأعرف أنه يساندنا في كل الأوقات، ولكن نحتاج دعمكم بقوة في مباراة سيراميكا".

وأتم كولر رسالته "نحتاج للجمهور بشكل غير عادي، لابد أن يحضر بكثافة ليساعدنا على التأهل للنهائي والاحتفال باللقب سويا في النهائي".

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي ضد سيراميكا لملاقاة الفائز من مباراة بيراميدز ضد فيوتشر.


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