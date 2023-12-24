 أمريكا.. مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بمركز تسوق بولاية فلوريدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا.. مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بمركز تسوق بولاية فلوريدا

قنا
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 10:41 ص

قتل رجل وأصيبت امرأة في إطلاق نار داخل مركز تسوق في مدينة أوكالا بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال مصدر بالشرطة، إن دورية للشرطة تلقت اتصالات استغاثة بشأن إطلاق عدة طلقات نارية داخل مركز بادوك للتسوق، مشيرة إلى إخلاء مركز التسوق.

وأكد المصدر، العثور على رجل بالغ مقتول داخل مركز التسوق متأثرا بجراحه، وعثر على امرأة مصابة بطلق ناري في ساقها، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وأضاف أن الشرطة لا تزال تبحث عن المشتبه به، الذي وصف بأنه رجل يرتدي سترة سوداء.

يشار إلى أن وفيات العنف المسلح في الولايات المتحدة تقترب من 42 ألف شخص هذا العام، وفقا لأرشيف العنف المسلح.


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