 السلطات الألمانية: هناك مؤشرات على مخطط لشن هجوم على كاتدرائية كولونيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلطات الألمانية: هناك مؤشرات على مخطط لشن هجوم على كاتدرائية كولونيا


نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 4:43 ص | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 4:43 ص

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن السلطات الألمانية تلقت مؤشرات على أن جماعة إسلاموية قد تخطط لشن هجوم على كاتدرائية كولونيا.

وبحسب تقرير صدر اليوم السبت قد يتم استهداف كنيسة في فيينا أيضا.

وذكرت شرطة كولونيا وفيينا في وقت سابق من مساء اليوم السبت أنهما تزيدان التدابير الأمنية تحسبا لخطر محتمل.

وعلمت (د.ب.أ) أن جماعة الإسلاموية قد تكون مرتبطة بجماعة يطلق عليها اسم "تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان".

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن وحدات خاصة ألقت القبض على عدة أشخاص في فيينا وبإلقاء القبض على شخص في ألمانيا اليوم أيضا.


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