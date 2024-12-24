 البابا فرنسيس يفتتح العام المقدس 2025 عشية عيد الميلاد - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 9:50 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

البابا فرنسيس يفتتح العام المقدس 2025 عشية عيد الميلاد

روما - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 9:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 9:26 ص

من المقرر أن يفتتح البابا فرنسيس العام المقدس للكنيسة الكاثوليكية في كاتدرائية القديس بطرس مساء اليوم الثلاثاء.

وفي احتفال مهيب عشية عيد الميلاد، سيفتح البابا، البالغ من العمر 88 عاما، الباب المقدس، الذي يكون عادة مغلقا من الداخل، ويمر من خلاله.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية عادة بالعام المقدس، المعروف أيضا باسم عام اليوبيل، كل 25 عاما.

ووفقا للمعتقدات الكاثوليكية، يمكن للمؤمنين الحصول على الغفران ومحو خطاياهم من خلال الصلاة والتوبة خلال العام المقدس. ومن أسباب الغفران كذلك الحج إلى روما والعبور عبر الأبواب المقدسة في المدينة الخالدة.

ويمكن للكاثوليك الحصول على نعمة خاصة تعرف باسم الغفران الكامل، والتي تمحو كل العقوبة الدنيوية للخطيئة إذا تم استيفاء المتطلبات.

ومن المتوقع أن يزور العاصمة الإيطالية روما أكثر من 30 مليون حاج وزائر خلال الفعالية الكاثوليكية، وهناك بعض التقديرات بأن يصل العدد إلى 45 مليون حاج وزائر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك