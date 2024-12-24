البابا فرنسيس يفتتح العام المقدس 2025 عشية عيد الميلاد

من المقرر أن يفتتح البابا فرنسيس العام المقدس للكنيسة الكاثوليكية في كاتدرائية القديس بطرس مساء اليوم الثلاثاء.

وفي احتفال مهيب عشية عيد الميلاد، سيفتح البابا، البالغ من العمر 88 عاما، الباب المقدس، الذي يكون عادة مغلقا من الداخل، ويمر من خلاله.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية عادة بالعام المقدس، المعروف أيضا باسم عام اليوبيل، كل 25 عاما.

ووفقا للمعتقدات الكاثوليكية، يمكن للمؤمنين الحصول على الغفران ومحو خطاياهم من خلال الصلاة والتوبة خلال العام المقدس. ومن أسباب الغفران كذلك الحج إلى روما والعبور عبر الأبواب المقدسة في المدينة الخالدة.

ويمكن للكاثوليك الحصول على نعمة خاصة تعرف باسم الغفران الكامل، والتي تمحو كل العقوبة الدنيوية للخطيئة إذا تم استيفاء المتطلبات.

ومن المتوقع أن يزور العاصمة الإيطالية روما أكثر من 30 مليون حاج وزائر خلال الفعالية الكاثوليكية، وهناك بعض التقديرات بأن يصل العدد إلى 45 مليون حاج وزائر.