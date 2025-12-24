نيابة الشرقية تستدعي طالبة كلية العلاج الطبيعي في واقعة التعدي عليها في الشارع العام

استدعت النيابة العامة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية طالبة كلية العلاج الطبيعي، بعد واقعة التعدي عليها في الشارع بسبب خلافات على الميراث، وتستمع النيابة لأقوال الطالبة حاليًا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر واقعة تعدي بعض الأشخاص على طالبة في الطريق العام بمركز فاقوس، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

بالفحص تبين أن مرتكبي الواقعة هم كلّ من: صاحب مقهى، 62 عامًا، وزوجته، 50 عامًا، ربة منزل، ونجليهما، أحدهما عامل بالمقهى عمره 28 عامًا، والثانية عمرها 19 عامًا، طالبة بكلية التربية النوعية، وأنهم قد تعدوا بالسب والقذف والضرب بالأيدي على المجني عليها نورا، 19 عامًا، طالبة بالفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي بالجامعة الأهلية، ما تسبب في إصابتها بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وكذلك التعدي على خال الطالبة، المدعو محمود، 39 عامًا، والذي أُصيب هو الآخر بكدمات وسحجات.

تبين من التحريات حدوث واقعة التعدي إثر خلافات بين المتهم الأول (عم والدة الطالبة)، بسبب خلافات على الميراث (ثمن مقهى)، ومطالبة الطالبة وخالها بباقي مستحقاتهما من الميراث، فضلًا عن وجود خلافات قديمة بينهما ومحاضر متبادلة بين العم والطالبة وخالها.

وضبط المتهمون الأربعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 33415 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2025، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.