رئيس اتحاد اليد: مصر تواجه الدنمارك حال حصولنا على المركز الثاني بالمجموعة

قال هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، إن البداية اليوم أمام سوليفنيا كانت صعبة، منوهًا بأن لعبة كرة اليد، اعتادت على أن تسعد جميع المصريين.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد: «كنا نتمنى أن نفوز اليوم»، متابعًا: «حاليًا تلعب السويد أمام الاتحاد الروسي، ونتمنى الفوز للأخير حتى نصعد المركز الأول، ولكننا لو صعدنا مركز ثانى سنلاعب الدنمارك».

وأوضح أن المطلوب حاليًا هو تهدئة اللاعبين، لأن المجموعة كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى منافسة أربع فرق على الصعود، لذا فإنه حتى آخر دقيقة في المباراة القادمة ستكون صعبة.

وتابع: «أول هاتف بعد فوزنا على سولفينيا كان من زوجتي، ورئيس الوزراء كان موجود اليوم في ملعب المباراة، وكان يتابع لأنه لاعب كرة يد سابق في الزمالك، فهو يعطينا دعم معنوي واهتمامهم يعطي دفعة معنوية كبيرة، لكنه لم يقابل اللاعبين لأنه ممنوع».