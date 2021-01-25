صحة البحيرة: متابعة 900 مصاب بكورونا في العزل المنزلي يوميا

قال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه يتم يوميا متابعة أكثر من 900 مصاب بكورونا واشتباه من حالات العزل المنزلى، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وأوضح أنه يتم الاطمئنان على صحة المرضى، من خلال قياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريا، لافتا إلى أنه فى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية؛ يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقي الرعاية الطبية.

من جانبه، أوضح الدكتور ياسر السيسي مدير إدارة الرعاية الصحية، أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلى وتم تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا.

وأشار إلى المتابعة عن طريق 90 فريقا، مقسمين إلى 34 فريقاً للمتابعات التليفونية مع المرضى، بالإضافة إلى 36 فريقا من الأطباء البشريين من وحدات الرعاية الأساسية لإجراء الزيارات المنزلية من خلال 20 عيادة متنقلة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.