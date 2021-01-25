القبض على عامل بفندق في جنوب سيناء يتاجر في الهيروين

نجحت مباحث شرم الشيخ، فى القبض على عامل بفندق، وبحوزته لفافات من الهيروين، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية عندما تلقى مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من اللواء محمد كامل عنانى مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء يفيد ضبط متهم بالاتجار فى الهيروين.

البداية عندما كان فى أثناء تواجد النقيب كريم سكر ضابط بفرع البحث الجنائى بشرم الشيخ على كمين مخرج الرويسات وقيامه بفحص ركاب الميكروباص اشتبه فى المتهم، أحمد.س. م، 33 سنة، مقيم شارع المدرسة القديمة القلج بمركز الخانكة فى محافظة القليوبية، عامل بأحد فنادق شرم الشيخ السياحية وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبتفتيش المتهم، عثر بحوزته على "9" لفافات هيروين.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، فتحرر محضر بالواقعة رقم 312 لسنة 2021 جنح قسم اول شرم الشيخ وباشرت النيابة العامة التحقيق.