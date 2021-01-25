قال طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المبادرة الرئاسية «1500 قرية» غير مسبوقة في مصر، مشيرًا إلى تعدد أركانها وتكامل ملامحها.

وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المبادرة تحقق التنمية الشاملة في كل المراكز، لافتًا إلى دخول181 قرية في سبعة مراكز ضمن المبادرة، إضافة إلى 28 قرية تدخل ضمن «حياة كريمة».

وذكر أنه تم تخصيص 2.2 مليار جنيه لمبادرة «حياة كريمة»، مضيفًا أن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى تستهدف التنمية بحلول غير تقليدية.

وأوضح أن التقدير المبدئي لتكلفة حجم العمل ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى في سوهاج وصل إلى 20 مليار جنيه، لافتًا إلى الحاجة إلى شركات كثيرة للدخول مع المحافظة في شراكة للتنمية.

وأفاد بأن ميزانية المحافظة في عام 2013 كانت لا تتعدى الـ250 مليون جنيه، ذاكرًا أن تكلفة المبادرة الرئاسية لتطوير القرى يعادل عمل 40 سنة في السابق.