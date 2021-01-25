تسلا تعتزم إنتاج بطارياتها الحديثة في برلين

قالت مصادر صناعية اليوم الاثنين إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا تعتزم إنتاج خلايا بطاريات كهربائية ذات تكنولوجيا مبتكرة على نطاق واسع في مصنعها العملاق الذي تقيمه بالقرب من العاصمة الألمانية برلين.



وقالت المصادر إن مصنع البطاريات الجديد سينتج نوعا جديدا من الخلايا بطاقة أكبر ست مرات، باستخدام أقطاب كهربائية تشغل حيزا أصغر وتستهلك طاقة أقل.



وأضافت المصادر أن خلايا البطارية الجديدة يمكنها زيادة مدى السيارة الكهربائية بنسبة 16% عن مدى البطاريات الحالية. في الوقت نفسه ولأن البطاريات ستكون أقوى فإن عدد الخلايا المستخدمة في كل سيارة سيكون أقل.



يذكر أن مصنع البطاريات الجديد سيكون ضمن مجمع صناعة السيارات العملاق الذي تقيمه تسلا في منطقة جروينهايد بولاية براندنبورج في ضواحي برلين.



وفي حين يجري حاليا بناء مصنع السيارات في الموقع، فإنه لم يتم تحديد موعد بدء أعمال البناء في مصنع البطاريات.



كانت تسلا قد ذكرت في وقت سابق أن مصنع السيارات في ألمانيا سيبدأ الإنتاج في تموز/يوليو المقبل بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف سيارة سنويا ويضم حوالي 12 ألف عامل.



كما تتطلع الشركة إلى تعيين 1000 عامل في مصنع البطاريات المنتظر.