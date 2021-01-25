 أمين الأمم المتحدة: عام 2021 حاسم لتحديد الاستجابة لتغير المناخ - بوابة الشروق
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أمين الأمم المتحدة: عام 2021 حاسم لتحديد الاستجابة لتغير المناخ

الامم المتحدة - ارشيفية
الامم المتحدة - ارشيفية
واشنطن - د ب أ
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 9:53 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 9:53 م
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن 2021 هو عام حاسم لتحديد الاستجابة العالمية لتغير المناخ.

وفي حديثه للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انعقد على الإنترنت هذا العام بسبب جائحة كورونا، قال جوتيريش إن 2021 هو عام "في غاية الأهمية"، وحاسم لتحديد ما إذا كانت دول العالم ستحقق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

وقال: "يجب أن نتأكد من أننا سنشكل خلال عام 2021 تحالفا عالميا من أجل تحقيق مستوى صفر من الانبعاثات يغطي 90% على الأقل من السكان".

وأكد جوتيريش رفض استخدام أموال دافعي الضرائب لدعم الوقود الأحفوري وبناء المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

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