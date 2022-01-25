وزير الخارجية اليمني يؤكد أهمية الضغط على ميليشيا الحوثي سياسيا وعسكريا

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أهمية الضغط على ميليشيا الحوثي سياسيا وعسكريا وإعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية، مشيدا في هذا الإطار بمطالبة الجامعة العربية بذلك، بعد تصعيدها العسكري في اليمن والمنطقة وزيادة وتيرة الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن وتهديدها لأمن دول الجوار والملاحة البحرية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير اليمني، اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم؛ لبحث التطورات الجارية في اليمن والتصعيد الحوثي في المنطقة وفرص تحقيق السلام.

وأدان بن مبارك، استهداف ميليشيا الحوثي لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بثلاثة صواريخ باليستية يوم أمس، مشيرا إلى أن هذه الأعمال المخلة بأمن واستقرار المنطقة تصب في إطار الاستهداف الإيراني للأمن القومي العربي.

وتطرق اللقاء لقضية خزان صافر النفطي والجهود المبذولة لتجنيب اليمن والمنطقة خطر كارثة بيئية مدمرة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لوضع حد لمماطلة ميليشيا الحوثي والعراقيل التي تضعها للحيلولة دون حل هذه القضية الإنسانية والبيئية.

من جانبه، أشار السفير البريطاني إلى استعداد بلاده لدعم الحكومة اليمنية اقتصادياً للمساهمة في تثبيت استقرار الأوضاع في المناطق المحررة، لافتا إلى المساعي التي تقوم بها بلاده للمساهمة في حل قضية خزان صافر النفطي.