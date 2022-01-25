قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الأربعاء، أبرد يوم في العام على مستوى مصر كلها، موضحة أن البلاد تشهد انخفاضات كبيرة في درجة الحرارة لمدة 10 أيام حتى الآن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن العظمى على القاهرة تصل إلى 12 درجة والصغرى تصل إلى 6 درجات، مشيرة إلى أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجة الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات.

وذكرت أن درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة تتراوح ما بين 10 إلى 9 درجات خلال ساعات النهار، وتصل إلى نحو 3 درجات خلال ساعات الليل، موضحة أن العظمى على السواحل تصل إلى 13 والصغرى 9 درجات.

وأكدت مدير الاستشعار عن بعد، أن الصغرى في شمال الصعيد تصل إلى 3 درجات وإلى 4 تحت الصفر بمناطق سانت كاترين ووسط سيناء، قائلة إن العديد من المناطق تشهد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة غدًا.

ولفتت إلى تعرض السواحل الشمالية كالإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح وكفر الشيخ والبحيرة، لفرص أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد، مؤكدة أن حالة عدم الاستقرار مستمرة ليوم واحد فقط.

وذكرت أن درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا وتهدأ الرياح وتخف الأمطار نسبيًا، يوم الخميس المقبل، مضيفة أن فرص سقوط الأمطار تنحسر على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد.