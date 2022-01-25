أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن ملف مباراة المنتخب الأول أمام السنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، لم يفتح، مشيرًا إلى أن كامل التركيز على منافسات بطولة أمم إفريقيا.

وقال أبو الوفا في تصريحات تلفزيونية عبر "إم بي سي مصر": "الحديث عن مباراة السنغال سيكون بعد بطولة كأس أمم إفريقيا".

وأضاف: "مجلس الإدارة لم يفتح هذا الملف مع كيروش، ولم تعرض علينا طلبات المدير الفني أو من وائل جمعة بشأن هذا اللقاء".

وأردف: "طوال اليوم نتواصل مع المنتخب في الكاميرون، ولا يوجد أي حديث حاليًا عن مباراة السنغال".

وواصل: "تركيزنا حاليًا على كأس أمم إفريقيا، منتخب مصر استطاع عبور دور المجموعات رغم ضعف الأداء، وقادرون على تخطي دور ثمن النهائي، والهدف الأكبر الصعود لكأس العالم في قطر 2022".

وشدد: "مجلس إدارة اتحاد الكرة والشعب داعمين لمنتخب مصر، وكل مستحقاتهم ستُصرف لهم في حالة الفوز".

وفي سياق متصل، تحدث أبو الوفا في تصريحات عبر قناة "etc"، عن موقف الجبلاية من استمرار البرتغالي كيروش، كمدرب للفراعنة عقب بطولة كأس الأمم، قائلا: "هذا الأداء ليس المنتظر من المنتخب، ونأمل أن يتطور خلال الأدوار القادمة، وأرى أن الحديث عن الشرط الجزائي لعقد كيروش في هذه المرحلة المهمة محبط ولا أفضل الحديث عنه".

وبسؤاله عن مصير بطولة كأس مصر الموسم الماضي، أوضح: "لا أعتقد أن بطولة كأس مصر ستستكمل، إلا فقط لو كان لمجلس الإدارة رأيًا آخر".