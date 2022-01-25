طائرات أمريكية تشن غارات في محيط سجن الصناعة بالحسكة

واصلت طائرات التحالف الدولي قصفها على سجن الصناعة في مدينة الحسكة وسط تقدم بطيء للقوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية/قسد.



وقالت مصادر سورية في مدينة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن طائرات التحالف الدولي نفذت غارتين جويتين استهدفتا موقعاً داخل شركة المحروقات / سادكوب في حي غويران بمدينة الحسكة، كما ألقت قنابل مضيئة فوق سجن الصناعة".



وأكدت المصادر أن "القوات الأمريكية وقوات قسد وباسناد ناري من الطائرات الامريكية والمروحية حققت تقدما في محيط سجن الصناعة وـن اشتباكات عنيفة جداً جرت في حيي غويران والزهور بين قوات قسد ومقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين".



وأضاف المصادر أن " قوات قسد حولت عدداً من المقرات الحكومية والمدارس الى سجن لعناصر داعش الذين خرجوا من السجن والى مقرات عسكرية لهم يتم استهدافها من قبل مسلحي داعش بالأسلحة الصاروخية ما يؤدي إلى تدميرها ".



واقتربت أزمة سجن الصناعة من أسبوعها الاول بعد اقتحام مسلحي داعش سجن الصناعة الذي يضم اكثر من 5 آلاف عنصر من مسلحي تنظيم داعش وقتل خلال المواجهات أكثر من مئة عنصر وإصابة المئات من عناصر قسد وتنظيم داعش ، وسط نزوح مئات الآلاف من أهالي الأحياء المجاورة لسجن الصناعة جراء المعارك والقصف الجوي.