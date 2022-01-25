برلمان روسيا ينظر في توجيه طلب لبوتين للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا

أعلن نائب رئيس الكتلة الشيوعية في مجلس الدوما الروسي "مجلس النواب"، أن المجلس سينظر في اقتراح بشأن توجيه طلب للرئيس فلاديمير بوتين، للاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا.

من جانبه، قال رئيس الكتلة الشيوعية بالدوما، نيكولاي كولوميتسيف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الثلاثاء، إن "مجلس الدوما قرر النظر في توجيه هذا الطلب للرئيس الروسي الشهر المقبل".

يُذكر أن نوابا بالبرلمان عن الحزب الشيوعي الروسي، أعلنوا في 19 يناير الجاري توجيه مشروع قرار بالاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وأكد الحزب الشيوعي الروسي في وقت سابق أن الاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد، كدولتين مستقلتين، سيساعد في حماية شعوبهما من التهديدات الخارجية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وناشد الشيوعيون الرئيس الروسي إجراء محادثات مع قيادة دونيتسك ولوهانسك في أقرب وقت ممكن من أجل إنشاء أساس قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة.