رئيس كولومبيا يعلن مقتل يوكليديس إسبانا أبرز قيادي متمرد في فارك

أعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي، مقتل قائد جماعة متمردة منشقة رافضة لاتفاق السلام الموقع عام 2016 خلال عملية عسكرية في جنوب غرب البلاد.

وقال "دوكي" حسمبا ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، إنه تم تحييد القيادي المتمرد البارز يوكليديس إسبانا الملقب بجونير، مضيفا أن "هذه واحدة من أكبر الضربات التي تم توجيهها لمنشقي منظمة فارك. نحن نتحدث عن مجرم لديه سجل إجرامي يعود إلى أكثر من 25 عاما".

وكانت القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" قد خاضت تمردا مسلحا داميا ضد الدولة الكولومبية استمر نصف قرن، قبل توقيع اتفاق سلام عام 2016. وفي ذلك العام رفضت جماعات داخل المنظمة إنهاء القتال وانشقت عنها.

ونسق "جونير" الذي لم يتم الكشف عن عمره، بين العديد من الجماعات المنشقة التي يقودها جنتيل دوارتي وإيفان مورديسكو، وهما من أبرز المطلوبين في كولومبيا.

يذكر أن اسم "جونير" أدرج في قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة، وعرضت الحكومة الكولومبية 755 ألف دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقاله. ولم يكن "جونير" معروفا للعامة حتى إجرائه مقابلة صحفية عام 2020.