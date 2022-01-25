 وزير الطاقة اللبناني: سنحصل على الغاز المصري باتفاقية طويلة الأمد - بوابة الشروق
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وزير الطاقة اللبناني: سنحصل على الغاز المصري باتفاقية طويلة الأمد

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 5:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 5:21 م

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، إن بلاده ستحصل على الغاز بوسطة الأنابيب عن طريق اتفاقية طويلة الأمد وليس عبر الغاز المسال.

جاء ذلك في تصريح له عقب مغادرته اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قبل انتهاء الاجتماع المخصص لمناقشة الموزانة.

وأشار فياض إلى أنه غادر الجلسة لاستقبال وزير الطاقة السوري علي المصنع، من أجل توقيع اتفاقية عبور الطاقة، مؤكدا أن عقد تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن سيوقعه مع وزير الطاقة الأردني الذي سيصل الى بيروت اليوم.

وأكد فياض إثر مغادرته جلسة مجلس الوزراء، أنه يتم عرض بنود الموازنة بطريقة تسلسلية، ومشيرا إلى أنه تحدث اليوم حول طريقة العمل، داعيا لأن تبنى على أهداف يتم على أساسها وضع الخطة ومن بعدها تأتي دراسة الموازنة التي يجب أن تكون انعكاسا لخطة ولأهداف.

وأضاف أنه طرح هذا الرأي وطمأنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل بأن هذا الأمر موجود وسيأتي تباعا.

وتمنى النظر للموازنة برؤية شاملة تتضمن كل الإيرادات والنفقات والبدء بالمعالجة من الكبيرة إلى الصغيرة، وبحث الأمور المهمة وعدم الانشغال بالتفاصيل.

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