 محافظ بورسعيد ومدير الأمن يفتتحان ميدان الشرطة بحي الضواحي - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد ومدير الأمن يفتتحان ميدان الشرطة بحي الضواحي

محسن عشري
نشر في: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 12:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 12:25 م

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، ميدان الشرطة الكائن أمام قوات أمن بورسعيد بحي الضواحي، رافقهم خلالها عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ببورسعيد.

وجدد محافظ بورسعيد، التهنئة لأفراد وجنود الشرطة بمحافظة بورشعيد، مؤكدا أننا نحتفل اليوم بأبطالنا الذين يسطرون أروع الملاحم فى الحفاظ على الوطن و فرض الأمان والاستقرار.

ودعا محافظ بورسعيد، أن يحمي الله مصرنا الحبيبة وأبناءنا من رجال الشرطة، وأن ينعم على الوطن والاستقرار للاستمرار في تحقيق التنمية والتقدم.

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