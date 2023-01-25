تنطلق فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الأربعاء، وذلك تحت شعار "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، والذي تمتد فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، والتي تحل فيها الأردن ضيف شرف، كما تم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.



يشارك في الدورة 54، 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دولٌ جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.



يُقام على هامش المعرض مؤتمران الأول هو الملكية الفكرية تحت شعار "حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، والثاني الترجمة عن العربية وشعاره "جسر الحضارة"، ويشارك في هذه الدورة وزارات ومؤسسات وهيئات مصرية وعربية، ومبادرات وطنية منها وعي، ودويّ، وحياة كريمة.



ومن جانبها قالت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إن هذه الدورة تأتي استكمالًا لمسيرة عظيمة الأثر والتأثير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وجه من وجوه مصر وقوتها الناعمة، مضيفة خلال مؤتمر صحفي سابق لها، إن المعرض يعكس حاضر البلاد ويستشرف مستقبلها، ويُبرز روعة حضارتها، إبداعًا وفكرًا وفنًّا واحتضانًا لكل مبدع مصري وعربي.



تشارك دار الشروق في معرض القاهرة للكتاب 2023، من خلال جناحها بقاعة 2 رقم B37، وذلك عبر مجموعة كبيرة من المؤلفات المتنوعة، والعروض المتميزة خلال فترة معرض الكتاب، كما تقدم الدار لزوار المعرض أحدث وأقوى إصداراتها من الكتب الفكرية والعلمية والروايات، والأكثر مبيعا من الكتب والمؤلفات.



تطرح الدار بمجموعة من الإصدارات الحديثة، ومنها: رواية "رسائل الجنة" للكاتب أحمد سمير، "حامل الصحف القديمة" للأديب إبراهيم عبد المجيد، "الكبرياء الصيني" للمخرج خيري بشارة، "خيال زوج" للكاتب حسن المستكاوي، "ليالي الوباء" للأديب التركي أورهان باموق، رواية "أيام الرخص" للكاتب حسن الحديدي.



وذلك بالإضافة إلى "سنوات الجري في المكان" لنورا ناجي، و"الأرملة تكتب الخطابات سرا" لطارق إمام، "أنت تشرق أنت تضئ" للروائية رشا عدلي، و"خداع واحد ممكن" للكاتبة رضوى الأسود، و"على بلد المحبوب" للكاتب أحمد خير الدين، و"الغابة والقفص" لطلال فيصل، و"أطلس الخفاء" للكاتبة منصورة عز الدين، و فى قلب الأحداث لوزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى.



كما تطرح دار الشروق مجموعة مميزة من مؤلفات أدب الطفل واليافعة، من بينها: هنا وشفا لهديل غنيم، ونانا طباخة لفاطمة المعدول، وكل شئ عن التنوع والاختلاف، وكل شئ عن الصداقة، كيف يمكننا حقا مساعدة الأشجار، وكيف يمكننا حقل مساعدة الأشجار.