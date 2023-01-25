السجن 5 سنوات لموظف وعزله من الوظيفة بتهمة الاختلاس في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، اليوم الأربعاء، (م.ر.ق)، معاون بريد، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمته برد مبلغ مليون و68 ألف و500 جنيه، وتغريمه مبلغ مماثل، وعزله من الوظيفة، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاختلاس، وذلك في القضية المقيدة برقم 9044 لسنة 2022 جنايات باب شرقي.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد باختلاس شخص بصفته موظف عام، أموال المودعين بهيئة البريد محل عمله.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، اختلاس المتهم بصفته موظف عام، ومختص بعمل الشباك الموحد - والذي ينفذ جميع العمليات المطلوبة من عملاء البريد سواء سحب أو إيداع - من حسابات عملاء التوفير وهم (س.ال.م) مليون و350 ألف و500 جنيه، و(م.ص.ع)، 5 آلاف جنيه، و(ف.خ.د)، 15 ألف جنيه.

وأضافت التحقيقات أن عمليات الاختلاس جرت من خلال دخول المتهم على النظام الآلي لجهة عمله بالبريد بواسطة استخدام كلمة المرور الخاصة به وآخرين، وإجراء عمليات "سحب" دون علم العملاء، مما مكنه من اختلاس المبالغ، وزور 89 إيصالا وطلب سحب، بجانب تزوير توقيعات نسبها إلى المودعين.

تحرر محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: سامح عبد الوهاب عوض الله، وإيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة، حسنى محمد عبد الحليم.