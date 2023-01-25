الرئيس الجزائري يؤكد لنظيره الإماراتي أهمية مواصلة الدفاع عن القضايا العربية

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في رسالة خطية وجهها للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ أهمية مواصلة الدفاع عن القضايا العربية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم /الثلاثاء/، أن الرسالة التي تتصل بالعلاقات الأخوية والتواصل الدائم بين قائدي البلدين، تأتي تكريسا لإرادتهما المشتركة لتعزيز العلاقات الجزائرية-الإماراتية، ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وبحسب البيان، سلم تلك الرسالة المبعوث الخاص للرئيس الجزائري السفير صالح بوشة، الذي تم استقباله، اليوم، بأبو ظبي من قبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.