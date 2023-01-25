وزيرة الثقافة الأردنية: معرض القاهرة للكتاب متميز واستثنائي

قالت وزيرة الثقافة الأردنية الدكتورة هيفاء النجار، إن «الأردن نموذج للصمود والتعايش المشترك، والتعددية والإبداع والابتكار، والصمود رغم كل التحديات، والرؤية المستقبلية».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن حلول الأردن كضيف شرف بالدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، دليل على متانة العلاقات الثنائية التي تعتز بها المملكة وتبني عليها.

ولفتت إلى تقديم الأردن مشروع ثقافي مستدام؛ يتصل بنوعية الحياة، وتقديم الإبداع الأردني، والريادة والتحول الإلكتروني، مؤكدة أن الجناح الأردني بالمعرض ليس تقليديًا ويحوي رفوفًا مليئة بالكتب فقط.

وذكرت وزيرة الثقافة الأردنية، أن الجناح يضم ما يؤكد على القيم الأردنية الوطنية، ودور المواطن في صناعة مستقبله، والعلاقات الثنائية بين البلدين، قائلة إن معرض الكتاب هذا العام متميز واستثنائي.

وأشارت إلى زيارتها للعديد من الأجنحة داخل معرض الكتاب، بمعية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن «المواطن العربي يحتاج إلى مشروع قراءة».

واستطردت: «يجب علينا أن نحفز الجديد فيما يتعلق بمشروع القراءة للجميع، لو أردنا عودة الشاب والطفل العربي للقراءة مرة أخرى، فعلينا أن نقدم له كتابًا مبدعًا، وأفكارًا جديدة تتلاءم مع مرحلته العمرية وتطلعاته المستقبلية، ونحتفي برواد الكتابة الإبداعية».

وشددت على أهمية مراعاة الذكاء الاصطناعي في الكتب الجديدة؛ حتى يقبل الشباب والأطفال على القراءة، مؤكدة أن تعزيز القراءة جزء من حل الأزمة الاقتصادية، التي تشكل تحديًا كبيرًا على المواطن ودولنا العربية.

وأوضحت أن «مواجهة الأزمة يكون بمزيد من التشجيع على الإبداع والابتكار، وإدراج البرمجة كجزء من المناهج التربوية، وأن يعي المواطن حقوقه، ويقوم بواجباته على أحسن ما يمكن».

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي ينطلق تحت شعار: «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.