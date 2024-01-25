تعليم الشرقية: تحرير محضر لطالب في الشهادة الإعدادية حاول تسريب امتحان الدراسات

قال محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إنه تم تحرير محضر لطالب في الشهادة الإعدادية، حاول تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية.

وأوضح وكيل تعليم الشرقية، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه تم تحرير المحضر للطالب المخالف وإحالتها للتحقيق بتهمة تصوير ورقة الأسئلة بالهاتف المحمول أثناء انعقاد امتحاناته في مادة الدراسات الاجتماعية داخل مدرسته في نطاق ودائرة الإدارة التعليمية بمركز ومدينة بلبيس.

وأشار إلى أنه تم رصد محاولة الغش عقب تصوير الطالب المخالف ورقة أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بالهاتف المحمول في لجنته الامتحانية في مدرسة بلبيس الإعدادية بنين، وتم ضبط الطالب خلال 13 دقيقة فقط، وتم إحباط محاولته، وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024 بمحافظة الشرقية، والتي انطلقت الخميس 18 يناير 2024 في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، واختتمت اليوم الخميس، بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، حيث أدى 141 ألفا و502 طالب وطالبة الامتحان، موزعين على 795 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.