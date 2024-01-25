 الكرملين: إسقاط الطائرة إيل 76 وقتل أوكرانيا لمواطنيها الذين كانوا يبغون العودة لديارهم عمل وحشي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: إسقاط الطائرة إيل 76 وقتل أوكرانيا لمواطنيها الذين كانوا يبغون العودة لديارهم عمل وحشي

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 9:58 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 9:58 ص

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه من السابق لأوانه اتخاذ القرارات بشأن ما يتعلق بتحطم طائرة النقل العسكرية المنكوبة "إيل 76" في مقاطعة بيلجورود، مشيرا إلى ضرورة إجراء التحقيقات فيما حدث كخطوة أولية.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بأن بيسكوف رد على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن إجراء "تحقيق دولي" في قضية تحطم الطائرة العسكرية الروسية "إيل-76" بالقول، إنه "إذا كان يقصد إجراء تحقيق بجرائم كييف فمن المؤكد أنه ضروري".

ووصف بيسكوف حادثة إسقاط الطائرة العسكرية و"قتل أوكرانيا لمواطنيها الذين كانوا يبغون العودة إلى ديارهم" بأنه "عمل وحشي"، مشيرا في الوقت ذاته أن عمليات تبادل الأسرى بين موسكو وكييف تتم بصمت تام.

وكان الرئيس الأوكراني دعا في وقت سابق إلى إجراء تحقيق دولي في تحطم الطائرة، حيث قال في خطابه المسائي أمس الأربعاء إن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يحاول معرفة المزيد عن مصير العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين، وفقا لموسكو، الذين كانوا على متن الطائرة.

وتحطمت طائرة "إليوشن إيل-76" في منطقة بيلجورود غرب روسيا في منتصف النهار. ووفقا لتقارير روسية، لقي جميع الأشخاص الـ74 الذين كانوا على متنها حتفهم، بمن فيهم 65 أسير حرب من أوكرانيا. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن معلومات مستقلة حول من أو ما كانت تحمله الطائرة.

وأكد الجانب الأوكراني فقط أنه كان قد تم التخطيط لتبادل سجناء، ولكن تم إلغاؤه بعد ذلك. وتتهم أوكرانيا روسيا بأنها لم تبلغها بأنه كان ينبغي حماية المجال الجوي لبيلجورود بشكل خاص في سياق تبادل الأسرى.


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