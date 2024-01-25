الطيران الأمريكي يستئنف تشغيل الطائرات بوينج 737 ماكس 9 التي تخضع للفحص

أعلنت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية مساء أمس الأربعاء اعتزامها السماح قريبا باستئناف تشغيل الطائرات طراز بوينج 737 ماكس9 التي تم وقف تشغيلها بعد حادث انفصال أبواب واحدة منها.

وقالت الإدارة إنها وافقت على "عملية فحص وصيانة يجب القيام بها لكل طائرة من الطائرات طراز بوينج 737-9 ماكس التي تم وقف تشغيلها وعددها 171 طائرة".

وأضافت الإدارة في بيان أنه "بمجرد نجاح فحص وصيانة كل طائرة ستصبح مؤهلة للعودة إلى الخدمة".

وبحسب شركات طيران معنية فإن عملية فحص كل طائرة قد تستغرق عدة ساعات.

يذكر أنه في 5 يناير انفصل سداد باب نتيجة عيوب فنية عن طائرة من طراز 737 ماكس 9 تابعة لخطوط آلاسكا الجوية بعد وقت قصير من إقلاعها من بورتلاند، بولاية أوريجون، مما اضطرها إلى الهبوط الاضطراري وعلى متنها177 شخصا

يذكر أن بعض الطائرات من طراز 737-ماكس9 تحتوي على سدادة لأحد لأبواب لإضافة المزيد من المقاعد في مكان الباب. وأمرت إدارة الطيران الاتحادية وغيرها من السلطات الأمريكية المعنية بوقف تشغيل جميع الطائرات التي تحتوي على سدادة الأبواب وعددها 170 طائرة.

وفي وقت سابق اتسع نطاق عمليات التدقيق في جودة تصنيع طائرات شركة بوينج الأمريكية بعد إخطار السلطات الرقابية الأمريكية لشركات الطيران بضرورة تأمين سدادات الأبواب في فئة ثانية من طائرات بوينج 737، حيث وجدت شركات طيران مشكلات في السدادات.

وأوصت إدارة الطيران شركات الطيران بفحص الطائرات طراز بوينج 737-900 إي.آر التي تستخدم نفس سدادات الأبواب المستخدمة في الطائرة التابعة لشركة الطيران الأمريكية ألاسكا أيرلاينز والتي تعرضت لانفصال أحد أبوابها أثناء التحليق بفحص هذه السدادات.

ولا تمتلك شركات الطيران الأوروبية أي طائرة من طائرات الطراز التي تم وقف تشغيلها.

من ناحية أخرى قالت إدارة الطيران الاتحادية إنها أبلغت بوينج بأنها "لن تسمح لها بزيادة إنتاج الطائرة ماكس بما في ذلك 737-9 ماكس".